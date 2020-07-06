Писчанскую назначили и.о. председателя АМКУ

6 июля, 2020, 19:05

Первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольгу Писчанскую назначили исполнять обязанности главы АМКУ

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"С сегодняшнего дня (6 июля, - ред.) и.о. председателя АМКУ является первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пищанская", - говорится в сообщении.

Отметим, Пищанская была назначена на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного указом президента Украины от 2 сентября 2019 года. До этого она занимала должность коммерческого директора ООО "СТЭМ Инжиниринг".

С декабря 2016-го по август 2019 года Пищанская работала директором ООО "Закупочные решения".

В 1997 году Пищанская закончила Криворожский технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, а в 2001 году получила степень магистра экономики предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете.

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета Украины.

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