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Espreso.tvОбщество"Я выбираю произведение": Бужанский ответил на предложение Геращенко о "дуэли"

"Я выбираю произведение": Бужанский ответил на предложение Геращенко о "дуэли"


фото: фото: dniprograd
Нардеп от "Слуги народа" и автор законопроекта об отмене обязательного обучения на украинском языке в учебных заведениях Максим Бужанский ответил на вызов депутата "Евросолидарности" Ирины Геращенко, которая предложила ему написать диктант

Об этом Бужанский написал в Telegram-канале.

"Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант, это четвертый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем-то соревноваться, я выбираю произведение", - написал Бужанский.

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