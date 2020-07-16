"Я выбираю произведение": Бужанский ответил на предложение Геращенко о "дуэли"
16 июля, 2020, 15:13
Нардеп от "Слуги народа" и автор законопроекта об отмене обязательного обучения на украинском языке в учебных заведениях Максим Бужанский ответил на вызов депутата "Евросолидарности" Ирины Геращенко, которая предложила ему написать диктант
Об этом Бужанский написал в Telegram-канале.
"Друзья, очень уважаемые люди подсказывают мне, что диктант, это четвертый класс. И если Ирина Геращенко хочет со мной в чем-то соревноваться, я выбираю произведение", - написал Бужанский.
- 16 июля под Верховной Радой проходит акция против законопроекта "Слуги народа" Бужанского.
- Геращенко вызвала Бужанского на дуэль - предложила написать диктант на русском и украинском языках. Она уверена, что напишет эти диктанты в тысячи раз лучше, чем Бужанский.
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