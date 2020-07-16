 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГеращенко вызвала Бужанского на языковую "дуэль" -диктант

Геращенко вызвала Бужанского на языковую "дуэль" -диктант

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко выступила на митинге под Верховной Радой, который созвали против русификаторского законопроекта Бужанского

Об этом передает Еспресо.TV .

В своем выступлении Геращенко вызвала нардепа от "Слуги народа" Бужанского в своеобразную дуэль. Геращенко предлагает Бужанский написать диктант на русском. Она считает, что он не знает и русский язык, который так якобы защищает.

  • Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
  • Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.
  • Украинский призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать