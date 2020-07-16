Геращенко вызвала Бужанского на языковую "дуэль" -диктант
16 июля, 2020, 10:08
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко выступила на митинге под Верховной Радой, который созвали против русификаторского законопроекта Бужанского
Об этом передает Еспресо.TV .
В своем выступлении Геращенко вызвала нардепа от "Слуги народа" Бужанского в своеобразную дуэль. Геращенко предлагает Бужанский написать диктант на русском. Она считает, что он не знает и русский язык, который так якобы защищает.
- Напомним, 17 июня гуманитарный комитет Рады не поддержал законопроект №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обучение на государственном языке в учебных заведениях" авторства "Слуги народа" Максима Бужанского, что позволяет обучения в школах не на государственном языке.
- Разумков поддержал рассмотрение законопроекта Бужанского об отмене изучения предметов на украинском в школах.
- Украинский призвали под Верховную Раду на митинг против законопроекта Бужанского.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-