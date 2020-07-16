Президентские выборы в США: Канье Уэст подал заявление в избирком
16 июля, 2020, 14:02
Рэпер Канье Уэст сделал свой первый шаг к участию в выборах президента 2020 года, подав форму заявления в Федеральную избирательную комиссию
Об этом сообщает TMZ .
Это первый официальный шаг, который необходимо пройти кандидату, который хочет участвовать в выборах президента США.
В то же время, рэпер еще не предоставил другой важный документ - заявление о кандидатуре.
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При этом сам музыкант ранее заявлял, что потерял доверие к Дональду Трампу.
Напомним, Канье Уэст объявил , что баллотируется на пост президента США.
Президентские выборы в США пройдет 3 ноября 2020 года.
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