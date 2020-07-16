 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПрезидентские выборы в США: Канье Уэст подал заявление в избирком

Президентские выборы в США: Канье Уэст подал заявление в избирком

Рэпер Канье Уэст сделал свой первый шаг к участию в выборах президента 2020 года, подав форму заявления в Федеральную избирательную комиссию

Об этом сообщает TMZ .

Это первый официальный шаг, который необходимо пройти кандидату, который хочет участвовать в выборах президента США.

В то же время, рэпер еще не предоставил другой важный документ - заявление о кандидатуре.

Читайте также: Маск поддержал выдвижение Канье Уэста в президенты, но передумал, узнав о его взглядах

При этом сам музыкант ранее заявлял, что потерял доверие к Дональду Трампу.

Напомним, Канье Уэст объявил , что баллотируется на пост президента США.

Президентские выборы в США пройдет 3 ноября 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 июля, 2020 четверг

больше новостей

16 июля, 2020 четверг

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать