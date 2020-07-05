Рэпер Канье Уэст объявил, что идет в президенты США

5 июля, 2020, 22:23

Американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении принять участие в выборах президента США-2020

Об этом Вест сообщил в twitter.

"Мы должны реализовать надежды Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США", - написал Вест и обозначил свой пост хэштегом # 2020VISION.

Рэпера уже поддержал в комментариях глава компании Space X Маск.

"У вас есть моя полная поддержка!" - написал Маск.

Канье Уэст - американский рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Родился в 1977 году. Его неоднократно называли одним из самых выдающихся музыкантов 21 века. Вест является одним из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Женат на модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States # 2020VISION - ye (@kanyewest) July 5, 2020

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