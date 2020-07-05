Рэпер Канье Уэст объявил, что идет в президенты США
Об этом Вест сообщил в twitter.
"Мы должны реализовать надежды Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США", - написал Вест и обозначил свой пост хэштегом # 2020VISION.
Рэпера уже поддержал в комментариях глава компании Space X Маск.
"У вас есть моя полная поддержка!" - написал Маск.
Канье Уэст - американский рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Родился в 1977 году. Его неоднократно называли одним из самых выдающихся музыкантов 21 века. Вест является одним из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Женат на модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.
We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States # 2020VISION- ye (@kanyewest) July 5, 2020
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