Илон Маск поддержал выдвижение Канье Уэста в президенты, но передумал, узнав о его взглядах
9 июля, 2020, 15:42
Несколько дней назад американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США
Вскоре его поддержал Илон Маск, заявив в Twitter о "полной поддержке" музыканта.
Но, когда один из пользователей сбросил бизнесмену ссылки, в котором было написано о взглядах Уэста, Маск передумал, пишет Mashable.
Во время своего интервью журналу Forbes музыкант заявил, что поддерживает запрет абортов и движение антивакцинаторов. При этом Уэст заявил, что предложил Маску возглавить космическую отрасль США.
"Кажется, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал", - написал Маск. Сейчас все твиты о Канье Уэсте удалены из профиля бизнесмена.
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