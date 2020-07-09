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Espreso.tvОбществоИлон Маск поддержал выдвижение Канье Уэста в президенты, но передумал, узнав о его взглядах

Илон Маск поддержал выдвижение Канье Уэста в президенты, но передумал, узнав о его взглядах

Несколько дней назад американский рэпер Канье Уэст заявил, что планирует побороться за пост президента США

Вскоре его поддержал Илон Маск, заявив в Twitter о "полной поддержке" музыканта.

Но, когда один из пользователей сбросил бизнесмену ссылки, в котором было написано о взглядах Уэста, Маск передумал, пишет Mashable.

Во время своего интервью журналу Forbes музыкант заявил, что поддерживает запрет абортов и движение антивакцинаторов. При этом Уэст заявил, что предложил Маску возглавить космическую отрасль США.

"Кажется, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал", - написал Маск. Сейчас все твиты о Канье Уэсте удалены из профиля бизнесмена.

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