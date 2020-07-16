Германия раскритиковала санкции США против "Северного потока-2"

16 июля, 2020, 18:02

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас раскритиковал намерения Соединенных Штатов Америки ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом говорится в сообщении Федерального правительства Германии.

Маас отметил, что европейская энергетическая политика проводится не в Вашингтоне, а в Европе, поэтому Германия выступает против экстерриториальных санкций против "Северного потока-2".

"Объявляя санкции, под которые также попадают европейские компании, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы решать, где и как мы получаем энергию", - заявил он.

Кроме того, глава немецкого МИД считает неправильным введение санкций против партнеров.

"Нам нужна общая трансатлантическая позиция по санкциям против России. Эти усилия еще больше усложняются сегодняшним решением США", - добавил Маас.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео вчера объявил о намерении отменить исключение из санкций для российского газопровода "Северный поток-2" в Германии, которое до сих пор освобождало трубопровод от мер, предусмотренных законом CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки с помощью санкций").

Соответственно, под санкции могут попасть лица, которые по состоянию на данный момент участвуют в финансировании, строительстве, прокладке труб или иных услугах, связанных с прокладкой "Северного потока-2" или "Турецкого потока".

Ранее в Конгрессе США представили двухпартийный законопроект против строительства российского газопровода "Северный поток-2". Он дает дополнительные разъяснения и расширяет санкции, которые были введены против строительства "Северного потока-2" по закону США "О защите энергетической безопасности Европы", который вступил в силу в декабре 2019 года. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США.

В конце прошлого года президент Трамп одобрил санкции против "Северного потока-2", в связи с которыми швейцарско-нидерландская компания Allseas немедленно прекратила подводные работы на трубопроводе.