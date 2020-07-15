США планируют ввести санкции по "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку", - Помпео

15 июля, 2020, 19:28

Правительство США решило ввести дополнительные ограничительные меры по проекту газопровода "Северный поток-2"

Об этом в среду сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня Государственный департамент обновил полномочия в рамках закона CAATSA, включив в него проекты "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока". Это действие создает вероятность введения санкций США против инвестиций и других видов деятельности, связанной с российскими трубопроводами" - заметил Помпео.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что это не означает, что дополнительные санкции будут введены немедленно.

"Это дает старт обсуждению этой темы в администрации. Нередко за последние три года там обсуждали похожие темы, но так и не пришли к консенсусу", - говорится в сообщении.

Решение, о котором объявил Помпео, отменяет меры, принятые его предшественником на посту госсекретаря Рексом Тиллерсоном, который настоял на том, чтобы российские проекты в сфере энергетики избежали ряда ограничительных мер.

Отмечается, что на практике объявленное в среду решение администрации США означает, что в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физических лиц, которые инвестируют от $1 млн в проект либо предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Возможны дополнительные ограничительные меры - это замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

Помпео же заявил, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" подрывают транзит газа через Украину и представляют угрозу для трансатлантической безопасности. Госсекретарь подчеркнул, что США всегда готовы поставлять энергоресурсы европейским партнерам.

При этом представители госдепа на брифинге заверили, что США ведут борьбу против "Северного потока-2" не для того, чтобы избавиться от серьезного конкурента по поставкам газа в Европу, а только чтобы защитить западные страны от чрезмерной зависимости от РФ.

"Это (" Северный поток-2 "- ИФ) нельзя считать торговым проектом", - сказал Помпео, уточнив, что, по мнению США, Россия реализует газопровод не ради финансовой выгоды, а чтобы сохранить рычаг влияния на Европу.

Европейский союз выступает против американских санкций, под которые попадут европейские компании.

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