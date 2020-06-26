В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Об этом сообщается в пресс-релизе, обнародованном на странице конгрессмена Адама Кинзингер.
"Конгрессмены-республиканцы Адам Кинзингер, Майк Тернер, Рубен Галлер и демократ Дэнни Гек внесли законопроект, который расширит санкции по строительству газопровода "Северный поток-2", - говорится в сообщении.
По словам Кинзингера, новый законопроект расширяет перечень санкций, который был принят в документе, нацеленном на защиту энергетической безопасности Европы в декабре 2019 года.
Как отмечает конгрессмен Гек, газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу не только для Украины, но для всей Европы.
Отмечается, что принятие этого законопроекта призвано не допустить президенту РФ Владимиру Путину удерживать европейских союзников в заложниках после завершения строительства газопровода "Северный поток-2".
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Как сообщалось, ранее двухпартийная группа сенаторов в Конгрессе США представила на рассмотрение законопроект, который предлагает новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".
В настоящее время работы по сооружению "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года. Санкции предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.
Завершить строительство газопровода Россия сейчас может только самостоятельно, ведь международные партнеры отказались продолжать работы по прокладке труб с введением предыдущих американских санкций.
В Москве уже заявляли о намерении достроить газопровод до конца текущего года.
Проект строительства газопровода "Северный поток-2" для поставки газа в Европу в обход Украины осуществлял российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
Украина выступает против строительства этого газопровода. Противниками российского газопровода также США, Польша и страны Балтии.
Ранее предполагалось, что "Северный поток-2" будет запущен до конца 2019 года.
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