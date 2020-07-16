Белые американцы чаще погибают от рук полиции, - Трамп
16 июля, 2020, 11:06
Президент США Дональд Трамп заявил, что белые американцы погибают от рук полиции чаще, чем афроамериканцы
Об этом он заявил в интервью CBS .
В то же время, он назвал убийство полицейскими Джорджа Флойда "ужасным событием".
"Белые американцы также погибают от рук полиции. Я бы даже сказал, что их погибает больше", - заявил Трамп.
- Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти чернокожего правонарушителя Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку денег. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.
- Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атаковали полицейские участки, совершали поджоги и массовые ограбления магазинов .
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