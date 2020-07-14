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Espreso.tvОбществоРазумков: Местные выборы должны назначить после реформы районов

Разумков: Местные выборы должны назначить после реформы районов

После утверждения решения об изменениях границ районов Рада должна принять проект постановления о назначении местных выборов

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга 14 июля, сообщает Укринформ.

"Если мы говорим о постановлении об объявлении выборов, то она обязательно должна быть принята. Однако члены комитета вчера настаивали, и именно поэтому этот вопрос было отозван с внеочередного заседания, такое постановление должно приниматься Верховной Радой после того, как будет принято решение по районам, по изменению границ районов", - сообщил Разумков.

По его словам, именно поэтому проект постановления о назначении местных выборов не рассматривался на внеочередном заседании 13 июля.

"Я думаю, что завтра или послезавтра мы эти вопросы сможем вынести на заседание Верховной Рады Украины и рассмотреть", - подчеркнул Разумков.

  • Народный депутат Николай Княжицкий заявил, что фракция "Европейская Солидарность" будет протестовать против "угнетения и уничтожения районов в Украине".

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