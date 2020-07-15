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Espreso.tvСпорт"Милан" не потерял интереса к игроку "Динамо" Миколенко

"Милан" не потерял интереса к игроку "Динамо" Миколенко


фото: Getty Images
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в итальянский "Милан"

Об этом сообщает Calciomercato.

"Милан" ищет левого защитника для ротации, который мог бы подменять француза Тео Эрнандеса. Одним из претендентов остается Миколенко.

Препятствием для трансфера может стать высокая трансферная стоимость игрока и отсутствие у него паспорта ЕС. Информация об интересе "Милана" к Миколенко появлялась еще летом 2019 года.

В текущем сезоне 21-летний украинец провел 36 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Виталия Миколенко составляет 9 млн евро.

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