Лидер "Динамо" может стать одноклубником Ярмоленко
15 апреля, 2020, 12:12
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в английский "Вест Хэм", за который выступает другой украинец - Андрей Ярмоленко
Об этом сообщает AreaNapoli.it.
По информации издания, 20-летнего защитника хотят видеть в своем составе "Вест Хэм", итальянский "Наполи", французский "Марсель" и несколько других клубов.
"Наполи" пока собирает полную информацию о футболисте, контракт которого с киевским клубом рассчитан до 2023 года.
"Динамо" хочет получить за одного из своих главных талантов минимум 15 млн евро.
За "Вест Хэм" с 2018 года выступает 30-летний Андрей Ярмоленко.
В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 33 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.
- Напомним, 14 апреля другой защитник "Динамо" Денис Попов признался, что ему льстит интерес итальянского "Наполи" .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-
-
10 апреля, 2020 Виталий Портников: Реванш больше не прячется
Читайте также
-
12 апреля, 2020 Почему власть преследует участников Революции Достоинства?
-
12 апреля, 2020 Морковь. Цветные приключения
-