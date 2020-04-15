Лидер "Динамо" может стать одноклубником Ярмоленко

15 апреля, 2020, 12:12

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко может перейти в английский "Вест Хэм", за который выступает другой украинец - Андрей Ярмоленко

Об этом сообщает AreaNapoli.it.

По информации издания, 20-летнего защитника хотят видеть в своем составе "Вест Хэм", итальянский "Наполи", французский "Марсель" и несколько других клубов.

"Наполи" пока собирает полную информацию о футболисте, контракт которого с киевским клубом рассчитан до 2023 года.

"Динамо" хочет получить за одного из своих главных талантов минимум 15 млн евро.

За "Вест Хэм" с 2018 года выступает 30-летний Андрей Ярмоленко.

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 33 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Напомним, 14 апреля другой защитник "Динамо" Денис Попов признался, что ему льстит интерес итальянского "Наполи" .

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