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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" Миколенко стал одной из трансферных целей "Милана"

Футболист "Динамо" Миколенко стал одной из трансферных целей "Милана"


фото: Getty Images
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко стал одной из главных трансферных целей итальянского "Милана"

Об этом со ссылкой на Рianetamilan сообщает "Футбол 24" .

"Милан" активно ищет левого защитника, который сможет стать конкурентом для француза Тео Эрнандеса. Итальянцы хотят купить молодого защитника, который будет стоить недорого и сможет прогрессировать в клубе.

Два главных кандидата - Антони Робинсон с английского "Уигана" и Виталий Миколенко с "Динамо". Если "Милану" не удастся договориться по поводу американца или украинца, будут рассматриваться другие варианты. Среди них называют Мохамеда Фареса (СПАЛ), Матиаса Винью ("Палмейрас") и Марка Кукурелью ("Хетафе").

В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 33 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Контракт 20-летнего защитника с киевлянами действует до лета 2023 года. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 9 млн евро.

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