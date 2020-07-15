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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: МВД страны подтвердило задержание более 250 активистов

Протесты в Беларуси: МВД страны подтвердило задержание более 250 активистов

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании более 250 человек на акциях протеста 14 июля по всей территории страны

Об этом сообщает Интерфакс-Запад .

"Нарушение общественного порядка вчера зафиксировали в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

В МВД Беларуси говорят, что больше нарушителей зафиксировали в Минске ..

Также там добавляют, что часть задержанных отпустят, другую часть - поместят в СИЗО.

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