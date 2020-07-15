Протесты в Беларуси: МВД страны подтвердило задержание более 250 активистов
15 июля, 2020, 15:16
Министерство внутренних дел Беларуси сообщило о задержании более 250 человек на акциях протеста 14 июля по всей территории страны
Об этом сообщает Интерфакс-Запад .
"Нарушение общественного порядка вчера зафиксировали в нескольких населенных пунктах страны: задержаны более 250 человек, в том числе за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также несоблюдение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
В МВД Беларуси говорят, что больше нарушителей зафиксировали в Минске ..
Также там добавляют, что часть задержанных отпустят, другую часть - поместят в СИЗО.
- В стране протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарыка и Валерия Цепкало
- По данным местного правозащитного центра задержаны около 260 человек .
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