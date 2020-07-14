Автозаки и задержания: в Беларуси идут протесты против нерегистрации оппозиционных кандидатов на президентских выборах

14 июля, 2020, 22:55

Присутствующие в центре Минска протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало

Об этом сообщает ТУТ. Бай .

14 июля Центризбирком на заседании подвел итоги регистрации кандидатов в президенты.

Двум альтернативным претендентам в кандидаты на пост президента, Виктору Бабарыко и Валерию Цепкало, которые набрали больше всего подписей, в регистрации отказали.

Несмотря на появление на улицах автозаков белорусы вышли на уличные акции выразить свою позицию.

На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Беларуси в Минске начались задержания.

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