Автозаки и задержания: в Беларуси идут протесты против нерегистрации оппозиционных кандидатов на президентских выборах
14 июля, 2020, 22:55
Присутствующие в центре Минска протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало
Об этом сообщает ТУТ. Бай .
14 июля Центризбирком на заседании подвел итоги регистрации кандидатов в президенты.
Двум альтернативным претендентам в кандидаты на пост президента, Виктору Бабарыко и Валерию Цепкало, которые набрали больше всего подписей, в регистрации отказали.
Несмотря на появление на улицах автозаков белорусы вышли на уличные акции выразить свою позицию.
На акции протеста против снятия оппозиционных кандидатов с выборов президента Беларуси в Минске начались задержания.
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