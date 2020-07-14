Вспышка чумы в Монголии: умер 15-летней подросток, ккоторый контактировал с зараженным сурком

14 июля, 2020, 15:52

В Монголии, где ранее зафиксировали вспышку бубонной чумы, от этого заболевания умер 15-летний подросток

Предполагается, что юноша контактировал с зараженным сурком (они являются одними из самых распространенных переносчиков инфекции), приняв его мясо в пищу или разделав животное, пишет Independent.

Подросток проживал в селе Тугруг (регион Гоби-Алтай) на юго-западе Монголии. 15 человек из первого круга контактов погибшего, а также 11 человек со второго круга отправили на карантин. Первой группе выписали антибиотики в качестве превентивной меры.

Кроме этого, власти ввели комендантский час и шестидневный карантин в шести районах региона. Смертность от бубонной чумы в Министерстве здравоохранения Монголии оценили в 4,9%, подчеркнув, что это смертельно опасное заболевание.

"Запрещается касаться сурков, есть их мясо или охотиться на них. Предупреждаем: нельзя есть мясо сурка. Будет очень жаль, если больной не сможет вовремя получить медицинскую помощь и умрет по дороге в больницу", - заявил представитель монгольского МЗ Доржийн Нарангерел.

Напомним, в начале июля в Монголии и Китае зафиксировали вспышку бубонной чумы. Тогда местные власти заявили, что болезнь локализована, больные госпитализированы, а в китайском районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень опасности.

Случаи заболевания в Монголии обусловлены местными обычаями употребления в пищу мелких грызунов, в частности сурков, которые могут переносить инфекцию.