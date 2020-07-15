На Львовщине похоронили героя Украины Тараса Матвеева

15 июля, 2020, 17:51

15 июля во Львовской области похоронили героя Украины - офицера 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Тараса Матвеева

Об этом сообщает пресс-служба штаба ВСУ.

"15 июля в Жидачеве, что на Львовщине, состоялись похороны Героя Украины - офицера 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины имени короля Даниила Тараса Матвеева, погибшего в районе проведения Операции объединенных сил на Луганщине от оружия оккупантов", - говорится в сообщении .

На церемонию прощания с защитником пришли его боевые побратимы, командование 24-й отдельной механизированной бригады, школьные друзья и многочисленная община города. Организацию похорон взяла на себя альма-матер погибшего воина - Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, 10 июля Тарас Матвеев погиб от вражеской мины вблизи поселка Троицкое Луганской области. Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали "бить" из минометов и артиллерии. Во время обстрела снаряд российских наемников попал неподалеку блиндажа, где было двое солдат. Тарас побежал помогать собратьям, а когда вывел их в безопасное место, возле него пролетела вражеская мина, которая нанесла несовместимые с жизнью ранения.

Президент Владимир Зеленский присвоил Тарасу Матвееву звание Героя Украины посмертно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb