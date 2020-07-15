На Львовщине похоронили героя Украины Тараса Матвеева
Об этом сообщает пресс-служба штаба ВСУ.
"15 июля в Жидачеве, что на Львовщине, состоялись похороны Героя Украины - офицера 24-й отдельной механизированной бригады ВС Украины имени короля Даниила Тараса Матвеева, погибшего в районе проведения Операции объединенных сил на Луганщине от оружия оккупантов", - говорится в сообщении .
На церемонию прощания с защитником пришли его боевые побратимы, командование 24-й отдельной механизированной бригады, школьные друзья и многочисленная община города. Организацию похорон взяла на себя альма-матер погибшего воина - Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
- Напомним, 10 июля Тарас Матвеев погиб от вражеской мины вблизи поселка Троицкое Луганской области. Боевики начали обстрел по позициям сначала из стрелкового оружия, затем начали "бить" из минометов и артиллерии. Во время обстрела снаряд российских наемников попал неподалеку блиндажа, где было двое солдат. Тарас побежал помогать собратьям, а когда вывел их в безопасное место, возле него пролетела вражеская мина, которая нанесла несовместимые с жизнью ранения.
- Президент Владимир Зеленский присвоил Тарасу Матвееву звание Героя Украины посмертно.
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