Спасал побратимов: на Востоке погиб младший лейтенант с Львовщины Тарас Матвеев

11 июля, 2020, 15:29

Вблизи села Троицкое на Луганщине, при обстреле украинских позиций российскими наемниками погиб младший лейтенант 24 королевской бригады имени Данила Галицкого Тарас Матвеев

Парню был 31 год, сообщает Еспресо.Захид .

Спасая побратимов от минометного ранения погиб младший лейтенант Тарас Матвеев. Парень получил ранение вчера, 10 июля, около восьми вечера возле села Троицкое Луганской области. "Боевики начали обстрел позиций сначала из стрелкового оружия, затем начали бить из минометов и артиллерии, - рассказал журналистке "Еспресо" пресс-офицер 24 королевской бригады Назар Ильницкий. - Во время обстрела снаряд российских наемников упал недалеко от блиндажа, а тут невероятная жара, поэтому все сразу начало гореть. Немного присыпало двух парней, они начали друг другу помогать. К слову, ребятам сейчас ничего не угрожает, вскоре они снова будут в строю. Тарас побежал помогать побратимам, а когда вывел их в безопасное место, то мимо него пролетела мина и взорвалась очень близко. Шансов выжить не было".

Тарас Матвеев был активным человеком, проявлял активную гражданскую позицию. Работал журналистом, блогером, депутатом Жидачевской районного совета, окончил курсы при Национальной Академии сухопутных войск. Был активным участником Революции Достоинства. Еще в 2015 году добровольцем ушел на фронт и воевал в горячих точках российско-украинской войны.

"Наиболее признанная его черта - принципиальность во всем, - вспоминает однокурсница Тараса Валерия Печеник. - Он был довольно известным активистом против незаконных рубок и несмотря на то, что эта тема тяжелая (потому что это коррупционные схемы, это опасность физического вреда активистам и т.д.), он ее не оставлял и не боялся задавать неудобные вопросы любому. Он оставался принципиальным и во время своего депутатства, что тоже немаловажно. При этом я не могу вспомнить от Тараса какой-то надменности, которая часто присуща известным активистам, чувствующим свою роль в обществе. Мне бы очень хотелось, чтобы люди помнили о нем не только как о Герое-Защитника, которому не безразличен был вызова, брошенный Украине, но и как об образованном человеке и сознательном гражданине, который всегда и на любом месте боролся за справедливость".

"Я познакомилась с Тарасом Матвеева несколько лет назад по работе, как журналистка, - рассказывает львовская журналистка Оля Зелиско. - Тогда он был одним из активистов, выступавших против вырубки лесов, Карпат и незаконного вывоза кругляка за границу. Помню, что меня поразила позиция молодого парня, который не мог стоять в стороне, просто сложить руки и наблюдать за беззаконием. А теперь Тарас отстаивал свою гражданскую позицию на войне. И защищал всех нас от врага, чтобы мы могли спокойно жить в тылу. Известие о смерти поразило очень сильно. Жаль, что война забирает лучших".

За проявленный героизм командование 24 бригады будет ходатайствовать о присвоении младшему лейтенанту Тарасу Матвеева звания Героя Украины.

У Тараса на Жидачивщине остались родители.

За проявленный героизм командование 24 бригады будет подавать на присвоение младшему лейтенанту Тарасу Матвееву звания Героя Украины.

Напомним, 10 июля на фронте с российской стороны было 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых.

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