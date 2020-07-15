 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонституционный суд 16 июля рассмотрит "антиколомойский" закон

Конституционный суд 16 июля рассмотрит "антиколомойский" закон

64 народных депутатов подали в Конституционный суд Украины представление о рассмотрении конституционности закона о банках. Рассмотрение назначено на 16 июля

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" 16 июля в 10:00.

В своем конституционном представлении народные депутаты оспаривают положения банковского закона, которые, по их мнению, предпочитают по обжалованию распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и связанным с ними госучреждениям.

"Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов", - сообщили в КСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июля, 2020 среда

больше новостей

15 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать