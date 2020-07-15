Конституционный суд 16 июля рассмотрит "антиколомойский" закон

15 июля, 2020, 20:38

64 народных депутатов подали в Конституционный суд Украины представление о рассмотрении конституционности закона о банках. Рассмотрение назначено на 16 июля

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Отмечается, что Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела о конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" 16 июля в 10:00.

В своем конституционном представлении народные депутаты оспаривают положения банковского закона, которые, по их мнению, предпочитают по обжалованию распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и связанным с ними госучреждениям.

"Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов", - сообщили в КСУ.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о банках, который необходим для сотрудничества с Международным валютным фондом.

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