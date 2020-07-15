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Espreso.tvСпортКоманда Малиновского вышла на второе место в Европе по результативности

Команда Малиновского вышла на второе место в Европе по результативности


фото: Reuters
Итальянская "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, с 93 голами вышла на второе место по результативности среди клубов топ-5 европейских лиг

Об этом сообщает Gracenote в twitter.

В 33-м туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Брешию" 6: 2 и довела количество забитых голов в нынешнем сезоне в Серии А до 93.

Таким образом, команда Джанпьеро Гасперини вышла по результативности на второе место среди клубов пяти сильнейших лиг Европы - Англии, Испании, Германии, Франции и Италии.

Команда из Бергамо уступает лишь "Баварии", которая в нынешнем чемпионате Германии забила 100 голов.

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