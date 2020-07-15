Команда Малиновского вышла на второе место в Европе по результативности
15 июля, 2020, 11:11
Итальянская "Аталанта", за которую играет украинец Руслан Малиновский, с 93 голами вышла на второе место по результативности среди клубов топ-5 европейских лиг
Об этом сообщает Gracenote в twitter.
В 33-м туре чемпионата Италии "Аталанта" разгромила "Брешию" 6: 2 и довела количество забитых голов в нынешнем сезоне в Серии А до 93.
Таким образом, команда Джанпьеро Гасперини вышла по результативности на второе место среди клубов пяти сильнейших лиг Европы - Англии, Испании, Германии, Франции и Италии.
Команда из Бергамо уступает лишь "Баварии", которая в нынешнем чемпионате Германии забила 100 голов.
- Most goals in the top five European leagues this campaign- Gracenote Live (@GracenoteLive) July 14, 2020
- FC Bayern München
- @Atalanta_BC (+6) #GoAtalantaGo #AtalantaBrescia
- Напомним, 14 июля Руслан Малиновский забил гол и отдал 2 результативные передачи в матче чемпионата Италии против "Брешии".
- 15 июля Малиновского признали лучшим игроком матча чемпионата Италии между "Аталанта" и "Брешии".
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