Кабмин разрешил МЗ финансировать все расходы на трансплантацию костного мозга

15 июля, 2020, 15:09

Принятие изменений в соответствующее постановление позволит финансирование всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга

Изменения в соответствующее постановление были приняты на заседании правительства, передает ЕспресоTV.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это позволит финансирование всех расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая затраты на получение донорского материала.

"Изменения в постановление предусматривают возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие затрат на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая получения донорского материала с Всемирной ассоциации доноров костного мозга", - сказал Степанов.

Министр также уточнил, что принято решение расширить перечень потенциальных участников пилотного Проекта по трансплантации на 12 медицинских учреждений.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил создать программу по трансплантации органов за два года.

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