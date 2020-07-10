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Espreso.tvОбщество"Давайте сделаем": Зеленский предложил создать в Украине программу по трансплантации органов

"Давайте сделаем": Зеленский предложил создать в Украине программу по трансплантации органов


фото: gettyimages
Президент Владимир Зеленский предложил создать программу по трансплантации органов за два года

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса Волынской области, передает ZN.ua .

"Эта программа, о трансплантации, я готов ... Давайте сделаем это. Именно возьмем эту программу, я понял, какие средства - 3-4 миллиарда. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И просто если вы говорите и это возможно сделать за два года, построить в Украине - давайте сосредоточимся именно на этой программе и что-то сегодня сделаем ", - сказал Зеленский.

  • В министерстве здравоохранения расширяют список больниц, которые могут заниматься трансплантацией органов в рамках медицинской реформы.

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