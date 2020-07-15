Дело МН17: стало известно, по каким статьям Нидерланды подали иск в ЕСПЧ против России

15 июля, 2020, 13:29

Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России в Европейский суд по правам человека по делу рейса МН17

Об этом рассказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает Укринформ .

"Сегодня состоялся брифинг в Министерстве юстиции Нидерландов, где представители государств-членов Международной совместной следственной группы и стран, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета, представили развернутую информацию по иску Нидерландов в ЕСПЧ против РФ и высказали предложение поддержать такой шаг. Также было предоставлено уточнения по правовой базы обращения Нидерландов. в частности, страны, желающие присоединиться к иску как третьи стороны, смогут это сделать в течение 12 недель после официальной передачи иска РФ секретариатом ЕСПЧ ", - рассказал Ченцов.

Он также отметил, что в иске Нидерландов говорится о нарушении Россией трех статей Европейской конвенции по правам человека: 2-х, 3-й и 13-й.

Статья 2 Конвенции определяет, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть умышленно лишен жизни иначе как путем исполнения смертного приговора суда.

Статья 3 подчеркивает, что никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Статья 13 указывает: каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Ранее МИД Нидерландов заявило, что страна располагает большой объем информации по уничтожению самолета рейса MH17 над Донбассом и использует ее в суде.

Напомним, что Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом МН17. Таким образом они "поддерживают все 298 жертв MH17 17 различных национальностей и их ближайших родственников".