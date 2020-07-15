Дело МН17 Европейский суд зарегистрировал иск Нидерландов против РФ

15 июля, 2020, 20:09

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбивания над Донбассом самолета рейса МН17

Об этом сообщает в пресс-служба Европейского суда.

Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом МН17 зарегистрировал иск Надерландов против Российской Федерации.

Заявление было зарегистрировано под номером 28525/20.

"По данным правительства Нидерландов, самолет был сбит с зенитной ракетной системы "Бук", которая принадлежала и была предоставлена Российской Федерацией. Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несло ответственность за смерти в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет на пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека ", - говорится в сообщении.

Напомним, Boeing-777 рейса МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 г. Среди 298 жертв катастрофы - 196 были гражданами Нидерландов.

Нидерланды подали иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом МН17. Таким образом они "поддерживают все 298 жертв MH17 17 различных национальностей и их ближайших родственников".

Впоследствии, Нидерланды предоставили дополнительную информацию по иску против России в Европейский суд по правам человека по делу рейса МН17

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