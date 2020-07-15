Больных коронавирусом на Львовщине больше, умерла 20-летняя студентка

15 июля, 2020, 10:11

За последние сутки на Львовщине обнаружили 171 больного COVID-19

На утро 15 июля во Львове и Львовской области подтверждено уже 7425 случаев инфицирования коронавируса, из них 193 - летальные. По вчерашние сутки лабораторные центры провели 1187 ПЦР-тестов, это 14,4% от всех обследованных. В холодильнике еще осталось 536 проб, передает "Еспресо-Захид".

В Стрыйской городской больнице скончалась 20-летняя студентка УКУ с СОVID-19. Как передает " Твой город ", девушка три дня лежала в больнице на аппарате ИВЛ. У пациентки была сопутствующая патология. «Она поступила в больницу после обеда в пятницу в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. В течение суток состояние ее погиршися. В субботу ее перевели на искусственную вентиляцию легких, но спасти ее не удалось », - отметил директор департамента избавь здоровья ЛОГА Орест Чемерис.

В то же время заместитель главного врача областной инфекционной больницы Игорь Берник сказал, что львовские врачи консультировали медиков в Стрые. Девушка находилась в критическом состоянии, была нетранспортабельной, чтобы перевезти ее на лечение во Львов.

На стационарном лечении сейчас находится 929 больных. Больше всего (173) - в областной инфекционной больнице, 160 - в Центре легочного здоровья, сто двадцать девятый Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных. 66 человек находится на лечении в отделении реанимации. 20 - на ИВЛ.

Вместе с тем во Львове ослабили карантин . С сегодняшнего дня, 15 июля, во Львове разрешено работу средств размещения - гостиниц, хостелов и т.п., а также инклюзивного-ресурсных центров. С пятницы, 17 июля, в городе смогут возобновить работу детские сады всех форм собственности.

Напомним, в Украине за сутки обнаружено 836 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых больных Львовщине (171), далее идет Киев - 147 и Харьковская область - 64.