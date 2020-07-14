Во Львове наконец-то разрешили возобновить работу детсадов

14 июля, 2020, 17:46

Детские сады всех форм собственности заработают с пятницы, 17 июля

Во Львове ослабили карантин и позволили работу детских садов всех форм собственности, а также гостиниц. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, - передает "Эспрессо-Запад".

Согласно решению комиссии, завтра, 15 июля, во Львове разрешено работу средств размещения - гостиниц, хостелов и т.п., а также инклюзивно-ресурсных центров. С пятницы, 17 июля, в городе смогут возобновить работу детские сады всех форм собственности.

Все заведения должны работать в соответствии с разработанными протоколами, в которых обозначены требования безопасности. В частности, для детсадов они опираются на рекомендации Минздрава, в которых, среди прочего, предусмотрено проведение детям и работникам температурного скрининга, проветривание и дезинфекцию помещений, запрет на использование многоразовых полотенец, мягких игрушек и ковров с длинным ворсом, пребывание в помещении в уличной обуви и тому подобное.

Между тем до сих пор запрещена работа кинотеатров и театров, массовые мероприятия с более чем 10 участниками, работу детских учреждений оздоровления и отдыха, а также кафе, ресторанов, баров - с 23 до 7 часов.

"Мы получили протокол областной комиссии сегодня после обеда, и очень хорошо, что не провели быстрее заседание городской комиссии ТЭБ НС, поскольку то, что вчера звучало на брифинге после заседания областной комиссии, отличается от того, что мы получили. Вчера на брифинге заместитель главы ЛОГА озвучил, что разрешается работа учреждений культуры, кроме кинотеатров и театров, а на самом деле сегодня в протоколе мы видим, что работа учреждений культуры запрещается, и разрешается только музеям, музеям под открытым небом, или кинотеатрам, театрам и кинотеатра в части проведения репетиций, но без зрителей - то есть фактически остаются прежние нормы, которые и действовали. Поэтому на заседание городской комиссии мы решили направить письмо в областную комиссию, чтобы они пересмотрели свое решение и позволили функционировать учреждениям культуры ", - отметила в комментарии "Эспрессо-Запад" руководитель городского штаба оперативного реагирования Галина Сличная.

Львовская городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС также постановили обеспечить старт во Львове работы лаборатории в Клинической больнице скорой медицинской помощи на базе лабораторных мощностей Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, решение о начале работы которой приняла вчера областная комиссия.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Львовской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение частично ослабить карантин в области. В частности, наконец было разрешено возобновить работу детских садов.

За вчерашние сутки на Львовщине зафиксировано 147 новых случаев COVID-19 в целом по области на сегодня 7254 больных.