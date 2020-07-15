15 июля, 2020, 09:04

По состоянию на утро 15 июля в Украине насчитали 55607 случаев заражения коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV .

За сутки выявлено 836 новых случаев.

С начала эпидемии 1427 (+15 за сутки) пациентов умерли, но уже 28 131 (+977 сутки) выздоровели.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2194 случая;

Волынская область - 3117 случаев;

Днепропетровская область - 1155 случаев;

Донецкая область - 767 случаев;

Житомирская область - 1550 случаев;

Закарпатская область - 4112 случаев;

Запорожская область - 631 случай;

Ивано-Франковская область - 3178 случаев;

Кировоградская область - 674 случая;

г. Киев - 6497 случаев;

Киевская область - 3128 случаев;

Львовская область - 7425 случаев;

Луганская область - 97 случаев;

Николаевская область - 494 случая;

Одесская область - 2314 случаев;

Полтавская область - 337 случаев;

Ровенская область - 4782 случая;

Сумская область - 346 случаев;

Тернопольская область - 2292 случая;

Харьковская область - 2787 случаев;

Херсонская область - 205 случаев;

Хмельницкая область - 922 случая;

Черновицкая область - 5208 случаев;

Черкасская область - 771 случай;

Черниговская область - 624 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля 2020 в Центр поступило 1101 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 104 132 сообщения о подозрении на COVID-19.

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