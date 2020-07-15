Больных становится больше: в Украине за сутки обнаружили 836 новых случаев коронавируса
15 июля, 2020, 09:04
По состоянию на утро 15 июля в Украине насчитали 55607 случаев заражения коронавируса
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За сутки выявлено 836 новых случаев.
С начала эпидемии 1427 (+15 за сутки) пациентов умерли, но уже 28 131 (+977 сутки) выздоровели.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2194 случая;
Волынская область - 3117 случаев;
Днепропетровская область - 1155 случаев;
Донецкая область - 767 случаев;
Житомирская область - 1550 случаев;
Закарпатская область - 4112 случаев;
Запорожская область - 631 случай;
Ивано-Франковская область - 3178 случаев;
Кировоградская область - 674 случая;
г. Киев - 6497 случаев;
Киевская область - 3128 случаев;
Львовская область - 7425 случаев;
Луганская область - 97 случаев;
Николаевская область - 494 случая;
Одесская область - 2314 случаев;
Полтавская область - 337 случаев;
Ровенская область - 4782 случая;
Сумская область - 346 случаев;
Тернопольская область - 2292 случая;
Харьковская область - 2787 случаев;
Херсонская область - 205 случаев;
Хмельницкая область - 922 случая;
Черновицкая область - 5208 случаев;
Черкасская область - 771 случай;
Черниговская область - 624 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июля 2020 в Центр поступило 1101 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 104 132 сообщения о подозрении на COVID-19.
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