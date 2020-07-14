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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: полторы сотни новых случаев, среди которых 13-летний ребенок

Коронавирус на Львовщине: полторы сотни новых случаев, среди которых 13-летний ребенок

За сутки на Львовщине COVID-19 обнаружили у 147 человек

На утро 14 июля во Львовской области зафиксировано 7254 случаев COVID-19. За прошедшие сутки добавилось 147 новых больных, два человека умерли, - передает "Еспресо.Запад".

За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1233 ПЦР-теста, количество новых случаев составляет 11,9% всех обследований. В очереди в холодильнике на проведение тестов ждут еще 483 пробы.

За сутки в больницы Львова и области госпитализированы с подозрением на коронавирус 80 человек, еще 134 направили на самоизоляцию. Среди новых больных - 13-летний ребенок. Как передает "Буский Медиа Портал" , случай заболевания коронавирусной инфекции у ребенка 2006 г.р. зафиксирован в селе Новоселки Буского района Львовщины, где из-за вспышки COVID-19 находятся на самоизоляции работники сельского совета.

Сейчас в стационарах Львовской области находится 903 больных. Больше и дальше - в областной инфекционной больнице (160), Центре легочного здоровья (159) и Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (133). 70 человек - в отделениях реанимации, 19 - на ИВЛ.

За все время пандемии на Львовщине выздоровели от коронавирусной инфекции 1142 человека.

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