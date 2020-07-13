На Львовщине частично ослабили карантин: разрешена работа музеев, детских садов и библиотек

13 июля, 2020, 19:16

Во Львове и в Львовской области позволили выйти из карантина заведениям дошкольного образования, музеям и библиотекам

Соответствующее решение сегодня, 13 июля, приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил во время брифинга заместитель главы Львовской ОГА Иван Собко.

"Решение распространяется на детские сады всех форм собственности. Работать они будут за отдельными протоколами. Также комиссия разрешила работу инклюзивного-ресурсных центров. В то же время учреждения детского оздоровления пока будут закрыты. Но комиссия разрешила работу базам отдыха", - отметил Собко.

Также на Львовщине позволили работать заведениям культуры: библиотекам, музеям и т.д., кроме театров и кинотеатров. Также пока не разрешены массовые культурные мероприятия. Дальнейшие послабления чиновники обещают рассмотреть на следующем заседании комиссии в течение семи дней.

В Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина, Львовская в список не входит.

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