Промоутер лучшего боксера мира намекнул на бой с украинцем

1 июля, 2020, 11:40

Промоутер лучшего боксера мира Сауля Альвареса заявил, что следующим соперником мексиканца не будет обладатель чемпионского титула

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам президента компании Golden Boy Эрика Гомеса, пандемия COVID-19 ограничила финансовые возможности промоутеров, поэтому следующим соперником Саулуте Альвареса НЕ БУДЕТ чемпион мира. Таким образом, возросли шансы на бой с мексиканцем Украинский Сергея Деревянченко, кандидатуру которого на встречу с Канело рассматривали ранее.

"Не думаю, что мы привлечем каких чемпионов, и поэтому теперь не состоится бой с Головкиным. Это бой, который мы рассчитывали провести. Вряд ли мы сможем привлечь и чемпионов во втором среднем весе, но у нас все равно есть несколько доступных вариантов. мы все покажем Канело и дадим ему решать ", - сказал Гомес.

Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) и пояса WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Таким образом, запланированные ранее на 2020 год бои Альвареса против чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе британца Белые Джо Сондерса и обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе Геннадия Головкина из Казахстана не состоятся.

Сауль Альварес возглавляет рейтинг лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

4 июня сообщалось, что Сауль Альварес начал переговоры с Сергеем Деревянченко об организации боя.

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