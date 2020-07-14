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Espreso.tvОбществоТурция спрячет христианские мозаики Святой Софии во время мусульманских молитв

Турция спрячет христианские мозаики Святой Софии во время мусульманских молитв

Мозаики собора Святой Софии в Стамбуле во время мусульманской молитвы будут занавешивать или закрывать лазерами, заявил в понедельник представитель правящей партии Турции после того, как президент Тайип Эрдоган превратил музей в мечеть

Об этом сообщает Reuters.

Христианские изображения будут открыты для всех посетителей в другое время, а вход внутрь будет бесплатным, сказал представитель Омер Челик на пресс-конференции в Анкаре

Каким образом будут работать лазеры, пока непонятно.

Челик заверил, что собор будет "лучше сохранен" после решения Турции превратить культовый памятник в мечеть. Он добавил, что Турция открыта к сотрудничеству с ЮНЕСКО по сохранению уникального наследия Святой Софии.

Во вторник МИД Турции заявил , что Айя-София будет открыта для посетителей всех религий, и любой желающий сможет посетить здание.

  • Напомним, 10 июля президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, согласно которому собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети .
  • 11 июля Евросоюз раскритиковал Турцию за превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть.
  • Папа Римский Франциск заявил , что решение Турции, которым собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и превращен в мечеть, вызывает печаль.
  • Глава Всемирного совета церквей Иоанн Саук написал письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой пересмотреть решение о лишении Айя-Софии статуса музея.

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