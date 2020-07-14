Смертельное ДТП под Киевом: водителя арестовали до 9 сентября
14 июля, 2020, 14:51
Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, который стал виновником смертельного ДТП, на 60 дней без права внесения залога
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 9 сентября.
Прокуратура ходатайствовала у суда о содержании под стражей подозреваемого без права на залог.
Желепу обвиняют по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
- Напомним, 12 июля на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья .
- Обнародованы видео с водителем, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП с четырьмя погибшими.
- Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП с 4 погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.
- Водитель признался, что пил водку перед тем, как сесть за руль.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
13 июля, 2020 За кого на самом деле голосуют украинцы?
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-
-
Читайте также
-
-
10 июля, 2020 Бенефициары меморандума с "зелеными"
-