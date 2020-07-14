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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП под Киевом: водителя арестовали до 9 сентября

Смертельное ДТП под Киевом: водителя арестовали до 9 сентября

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, который стал виновником смертельного ДТП, на 60 дней без права внесения залога

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 9 сентября.

Прокуратура ходатайствовала у суда о содержании под стражей подозреваемого без права на залог.

Желепу обвиняют по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

  • Напомним, 12 июля на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья .
  • Обнародованы видео с водителем, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП с четырьмя погибшими.
  • Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП с 4 погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.
  • Водитель признался, что пил водку перед тем, как сесть за руль.

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