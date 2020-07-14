Смертельное ДТП под Киевом: водителя арестовали до 9 сентября

14 июля, 2020, 14:51

Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя, который стал виновником смертельного ДТП, на 60 дней без права внесения залога

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 9 сентября.

Прокуратура ходатайствовала у суда о содержании под стражей подозреваемого без права на залог.

Желепу обвиняют по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой.