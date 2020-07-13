Смертельное ДТП под Киевом: водителю, что стал причиной аварии, сообщено о подозрении

13 июля, 2020, 17:13

Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП с 4 погибшими под Киевом, сообщили о подозрении

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством столичной прокуратуры сообщено о подозрении 39-летнему водителю в совершении крупного ДТП, в результате которого погибли двое взрослых и двое детей (ч. 3 ст. 286 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.



Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, 12 июля на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья .

Обнародованы видео с водителем, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП с четырьмя погибшими.

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