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Espreso.tvОбществоСмертельное ДТП под Киевом: подозреваемый признался, что выпил 200 грамм водки перед тем, как сесть за руль

Смертельное ДТП под Киевом: подозреваемый признался, что выпил 200 грамм водки перед тем, как сесть за руль

В Шевченковском районном суде. Киева рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения виновнику ДТП с 4 погибшими, среди которых двое детей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Подозреваемый признался, что за день до аварии употреблял наркотики, а в день ДТП принял около 200 граммов водки. Он добавил, что не помнит, как оказался за рулем.

Подозреваемый заявил, что двигался со скоростью около 180 км/ч.

По данным прокуроров, с 2007 года, в целом привлекался 7 раз за вождение в нетрезвом состоянии.

Сторона обвинения заявила, что сел за руль без права на управление автомобилем.

  • Напомним, 12 июля на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья .
  • Обнародованы видео с водителем, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП с четырьмя погибшими.
  • Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП с 4 погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.

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