Смертельное ДТП под Киевом: подозреваемый признался, что выпил 200 грамм водки перед тем, как сесть за руль
14 июля, 2020, 14:10
В Шевченковском районном суде. Киева рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения виновнику ДТП с 4 погибшими, среди которых двое детей
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Подозреваемый признался, что за день до аварии употреблял наркотики, а в день ДТП принял около 200 граммов водки. Он добавил, что не помнит, как оказался за рулем.
Подозреваемый заявил, что двигался со скоростью около 180 км/ч.
По данным прокуроров, с 2007 года, в целом привлекался 7 раз за вождение в нетрезвом состоянии.
Сторона обвинения заявила, что сел за руль без права на управление автомобилем.
- Напомним, 12 июля на Столичном шоссе произошла авария, в которой погибла почти вся многодетная семья .
- Обнародованы видео с водителем, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП с четырьмя погибшими.
- Водителю автомобиля Mercedes, который совершил смертельное ДТП с 4 погибшими под Киевом, сообщили о подозрении.
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