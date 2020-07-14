Самый дорогой футболист "Барселоны" может вернуться в АПЛ
Об этом сообщает Goal.com .
"Барса" предложила подписать бразильца английским "Арсеналу" и "Ньюкаслу". В испанском клубе считают, что возвращение 28-летнего игрока в АПЛ - лучший вариант для всех сторон.
Испанцы хотят продать Коутиньо из-за его высокой зарплаты. Также "сине-гранатовые" надеются получить значительную сумму за его трансфер.
Зимой 2018 года Филипп Коутиньо перешел из английского "Ливерпуля" в "Барселону" за 145 млн евро, что является рекордной суммой в истории "Барсы".
В текущем сезоне бразилец играл за немецкую "Баварию" на правах аренды, где провел 34 матча, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Коутиньо составляет 56 млн евро.
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