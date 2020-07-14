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Espreso.tvСпорт"Реал" бесплатно отпустит своего самого дорогого футболиста

"Реал" бесплатно отпустит своего самого дорогого футболиста


фото: Reuters
"Реал" решил разорвать контракт со своим самым дорогим футболистом Гарет Бэйл и отпустить его бесплатно

Об этом сообщает ABC.

"Реал" рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с Гарет Бэйл. 30-летний валлиец может оставить мадридский клуб уже летом.

С возвращением Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала" Бэйл стал получать меньше игрового времени. Футболист и тренер уже несколько лет находятся не в лучших отношениях. Несмотря на это, валлиец готов до конца отработать соглашение, рассчитанное до июня 2022 года.

В "Реале" недовольны, что Бэйлу безразлично, будет ли он выходить на поле. Мадридцы считают, что им следует расстаться с игроком, который занимает такую позицию, даже бесплатно.

Ранее "Реал" неоднократно пытался продать Бэйла, но так и не сумел заключить сделку. Одной из главных проблем является высокая зарплата футболиста, которую ему не готовы платить другие клубы.

"Реал" в 2013 году заплатил английскому "Тоттенхэму" за Бэйла 101 млн евро, валлиец до сих пор остается самым дорогим футболистом в истории мадридского клуба.

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