"Барселона" купила 19-летнего бразильского футболиста

14 июля, 2020, 14:14

"Барселона" заплатила 4,5 млн евро за 19-летнего бразильского футболиста "Сан-Паулу" Густаво Майю

Об этом сообщает Globo.

Еще весной каталонцы заплатили 1 млн евро, чтобы иметь возможность выкупить игрока за дополнительные 3,5 млн евро. Таким образом, Густаво обошелся клубу в 4,5 млн евро.

"Барселона" получила 70% прав на футболиста. Еще 30% остаются в "Сан-Паулу".

Густаво Майя пять лет выступает за юношеские команды "Сан-Паулу", в составе первой команды 19-летний вингер еще не сыграл ни одного матча.

Напомним, 30 июня в "Барселону" за 60 млн евро перешел боснийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb