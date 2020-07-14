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Espreso.tvСпорт"Барселона" купила 19-летнего бразильского футболиста

"Барселона" купила 19-летнего бразильского футболиста


фото: saopaulofc.net
"Барселона" заплатила 4,5 млн евро за 19-летнего бразильского футболиста "Сан-Паулу" Густаво Майю

Об этом сообщает Globo.

Еще весной каталонцы заплатили 1 млн евро, чтобы иметь возможность выкупить игрока за дополнительные 3,5 млн евро. Таким образом, Густаво обошелся клубу в 4,5 млн евро.

"Барселона" получила 70% прав на футболиста. Еще 30% остаются в "Сан-Паулу".

Густаво Майя пять лет выступает за юношеские команды "Сан-Паулу", в составе первой команды 19-летний вингер еще не сыграл ни одного матча.

  • Напомним, 30 июня в "Барселону" за 60 млн евро перешел боснийский полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич.

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