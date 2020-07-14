Рада рассмотрит постановление об отмене принятия законопроекта об игорном бизнесе 17 июля, - Арахамия

14 июля, 2020, 18:40

В пятницу, 17 июля, Верховная Рада рассмотрит два проекта постановления об отмене принятого законопроекта об игорном бизнесе

Об этом 14 июля после заседания Верховной Рады в комментарии журналистам сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

Арахамия отметил, что Верховная Рада на пленарном заседании рассмотрит два проекта постановления об отмене принятого во вторник законопроекта №2285 "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

"Мне стало известно, что Вадим Новинский и Юлия Тимошенко зарегистрировали постановления об отмене этого законопроекта, то есть нужно провести комитеты и через комитеты вынести в зал и проголосовать отклонение этих постановлений", - отметил он.

По словам Арахамия, ВР может отклонить постановления нардепов в пятницу, 17 июля.

"Думаю, что в пятницу этот вопрос будет решен, и можно будет передавать президенту на подпись", - добавил глава фракции.

14 июля на заседании ВР депутаты поддержали законопроект об игорном бизнесе 248 голосами во втором чтении.

Впоследствии, народные депутаты внесли в Верховную Раду два проекта постановлений по отмене решения Верховной Рады о принятии закона о легализации игорного бизнеса.

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