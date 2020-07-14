Акт варварства с признаками военного преступления, - Кулеба об убийстве медика в зоне ООС
14 июля, 2020, 10:11
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что убийство украинского медика на Донбассе имеет признаки военного преступления
Об этом он заявил на онлайн-брифинге, передает Еспресо.TV.
"С юридической точки зрения, в этом убийстве есть все признаки военного преступления, а с моральной точки зрения, речь идет ни о чем другом, как об акте варварства", - сказал министр.
Он выразил соболезнования близким медика.
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"Мы привлечем всех наших партнеров. Это наберет максимальной огласки ... Убийство медика, который оказывает помощь раненому, это больше, чем трагедия", - заявил он.
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