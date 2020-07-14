Обострение на Донбассе: тела двух погибших украинских военных остаются на месте обстрела

14 июля, 2020, 07:55

Тела погибших 13 июля в бою возле Зайцево двух украинских военных находятся на месте обстрела и требуют эвакуации

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе напомнили, что 13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели украинца, эвакуационная группа попала в засаду оккупантов. Враг применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, еще два воина получили ранения.

Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела украинских военных находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

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