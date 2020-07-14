 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: тела двух погибших украинских военных остаются на месте обстрела

Обострение на Донбассе: тела двух погибших украинских военных остаются на месте обстрела


фото: Нацгвардія
Тела погибших 13 июля в бою возле Зайцево двух украинских военных находятся на месте обстрела и требуют эвакуации

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В штабе напомнили, что 13 июля во время эвакуации тела погибшего военнослужащего вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели украинца, эвакуационная группа попала в засаду оккупантов. Враг применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, еще два воина получили ранения.

Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела украинских военных находятся на месте обстрела и требуют эвакуации.

Читайте также: Оккупанты застрелили украинского медика во время эвакуации погибшего военного и ранили двух бойцов ООС

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июля, 2020 вторник

больше новостей

14 июля, 2020 вторник

13 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать