Арахамия предположил кандидирование нардепа-"слуги" на должность главы НБУ

Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия после заседания Рады 14 июля, передает "Укринформ".

На уточняющий вопрос, кто именно может стать новым главой Нацбанка, Арахамия не ответил. Впрочем, по его мнению, в случае принятия решения о назначении нардепа от "Слуги народа" на эту должность, коллеги по фракции поддержат такое рашення.

"Это может быть народный депутат ... Если это будет, например, депутат нашей фракции, то думаю, что обсуждение лишнее, и все поддержат, как всегда", - сказал Арахамия журналистам "Интерфакса".

Руководитель фракции добавил, что на заседании "Слуги народа" 13 июля, где присутствовал президент Владимир Зеленский , не обсуждали кандидатов на должность главы НБУ. По словам Арахамия, для того, чтобы определиться, нужно больше времени.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе МВФ Кристалине Георгиевой, что до конца недели определит кандидата на главу НБУ .

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