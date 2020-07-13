В США застрелили рэпера Lil Marlo
Об этом сообщает TMZ .
Полиция сообщила, что получила информацию о ДТП. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили рэпера мертвым в своем автомобиле.
Следователи отметили, что музыкант был застрелен, находясь за рулем собственного автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства убийства.
Напомним, в США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет.
После этого губернатор штата Джорджия Брайан Кем заявил о введении чрезвычайного положения и привлечения бойцов Нацгвардии из-за беспорядков в Атланте.
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