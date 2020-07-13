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Espreso.tvОбществоВ США застрелили рэпера Lil Marlo

В США застрелили рэпера Lil Marlo


фото: 24tv.ua
Полиция города Атланта, штат Джорджия, сообщила о гибели от огнестрельного ранения рэпера Lil Marlo

Об этом сообщает TMZ .

Полиция сообщила, что получила информацию о ДТП. По прибытии на место происшествия правоохранители обнаружили рэпера мертвым в своем автомобиле.

Следователи отметили, что музыкант был застрелен, находясь за рулем собственного автомобиля. Полиция выясняет обстоятельства убийства.

Напомним, в США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет.

После этого губернатор штата Джорджия Брайан Кем заявил о введении чрезвычайного положения и привлечения бойцов Нацгвардии из-за беспорядков в Атланте.

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