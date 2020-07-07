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Espreso.tvОбществоБеспорядки и убийства в День независимости США: в Джорджии объявлено чрезвычайное положение, задействована нацгвардия

Беспорядки и убийства в День независимости США: в Джорджии объявлено чрезвычайное положение, задействована нацгвардия


фото: reuters
Губернатор штата Джорджия Брайан Кем заявил о введении чрезвычайного положения и привлечения бойцов Нацгвардии из-за беспорядков в Атланте в День независимости США

Всего в штате могут задействовать до одной тысячи бойцов Нацгвардии, говорится в сообщении губернатора.

Власти приняли решение о введении режима ЧП и привлечении Нацгвардии из-за стрельбы в День независимости США, в результате которой пострадало не менее 30 человек. Пять человек погибли.

"Этот беспредел должен быть прекращен, и в нашей столице должен быть восстановлен порядок", - заявил Кемп.

Напомним, в США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет.

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