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Espreso.tvОбществоВ День независимости в США прошли массовые беспорядки со стрельбой: погибли 32 человека, сотни раненых

В День независимости в США прошли массовые беспорядки со стрельбой: погибли 32 человека, сотни раненых

В США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет

Об этом сообщает Daily Mail .

Больше всего пострадавших в Чикаго, где огнестрельные ранения получили 72 человека. Для 17 из них они оказались смертельными.

Среди жертв - 7-летняя девочка, которая приехала на праздники к бабушке. Как сообщается, девочка играла с другими детьми и родственниками перед домом, где живет ее бабушка. Внезапно к площадке подъехала машина, пассажиры которой открыли огонь. Девочке пуля попала в лоб. Ее отвезли в больницу, однако медики констатировали смерть. Никаких арестов по убийству пока не проводилось.

Еще один массовый расстрел произошел в другом микрорайоне Чикаго - Еглвуд. Как сообщили в полиции, четверо неизвестных подошли к компании, которая праздновала День независимости, и открыли огонь. В результате смертельное ранение в спину получил 14-летний мальчик. Еще четыре человека пострадали, среди которых мальчики 11 и 15 лет. Отмечается, что ни причастного к инциденту до сих пор не арестовали.

В микрорайоне Роджерс Парк ранения от неизвестного стрелка получила 10-летняя девочка, которая находилась в прихожей своей квартиры. Как сообщается, злоумышленник открыл огонь - пули прошли через дверь и попали ребенку в руку. Также ранения получила женщина, которая находилась с девочкой в одной комнате.

В Нью-Йорке в результате беспорядков пострадали 40 человек, по меньшей мере четверо - погибли.

В Атланте неизвестные открыли огонь по машине, в результате чего погибла 8-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля вместе с мамой и другими взрослыми.

Беспорядки со стрельбой произошли в Балтиморе (8 раненых, 1 убит), в Детройте (5 раненых, 2 убитых), в Гринвилле (8 раненых, 2 убитых), Мемфисе (4 раненых, 1 убит), Омахе (8 раненых), Кливленде (4 раненых), Сент-Луисе (1 ранен) и Филадельфии (4 раненых).

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на события и написал на своей странице в Twitter, что в случае необходимости он готов вывести на улицы национальную гвардию.

"Количество преступлений в Чикаго и Нью-Йорке растет ... Федеральное правительство готов и способен помочь, если будет просьба", - написал глава Белого дома.

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