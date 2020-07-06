В День независимости в США прошли массовые беспорядки со стрельбой: погибли 32 человека, сотни раненых

6 июля, 2020, 10:31

В США во время празднования Дня независимости, 4 июля, и на следующий день прошли масштабные беспорядки с применением огнестрельного оружия, в результате погибли по меньшей мере 32 человека, трое из которых - дети 7, 8 и 14 лет

Об этом сообщает Daily Mail .

Больше всего пострадавших в Чикаго, где огнестрельные ранения получили 72 человека. Для 17 из них они оказались смертельными.

Среди жертв - 7-летняя девочка, которая приехала на праздники к бабушке. Как сообщается, девочка играла с другими детьми и родственниками перед домом, где живет ее бабушка. Внезапно к площадке подъехала машина, пассажиры которой открыли огонь. Девочке пуля попала в лоб. Ее отвезли в больницу, однако медики констатировали смерть. Никаких арестов по убийству пока не проводилось.

Еще один массовый расстрел произошел в другом микрорайоне Чикаго - Еглвуд. Как сообщили в полиции, четверо неизвестных подошли к компании, которая праздновала День независимости, и открыли огонь. В результате смертельное ранение в спину получил 14-летний мальчик. Еще четыре человека пострадали, среди которых мальчики 11 и 15 лет. Отмечается, что ни причастного к инциденту до сих пор не арестовали.

В микрорайоне Роджерс Парк ранения от неизвестного стрелка получила 10-летняя девочка, которая находилась в прихожей своей квартиры. Как сообщается, злоумышленник открыл огонь - пули прошли через дверь и попали ребенку в руку. Также ранения получила женщина, которая находилась с девочкой в одной комнате.

В Нью-Йорке в результате беспорядков пострадали 40 человек, по меньшей мере четверо - погибли.

В Атланте неизвестные открыли огонь по машине, в результате чего погибла 8-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля вместе с мамой и другими взрослыми.

Беспорядки со стрельбой произошли в Балтиморе (8 раненых, 1 убит), в Детройте (5 раненых, 2 убитых), в Гринвилле (8 раненых, 2 убитых), Мемфисе (4 раненых, 1 убит), Омахе (8 раненых), Кливленде (4 раненых), Сент-Луисе (1 ранен) и Филадельфии (4 раненых).

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на события и написал на своей странице в Twitter, что в случае необходимости он готов вывести на улицы национальную гвардию.

"Количество преступлений в Чикаго и Нью-Йорке растет ... Федеральное правительство готов и способен помочь, если будет просьба", - написал глава Белого дома.

Chicago and New York City crime numbers are way up. 67 people shot in Chicago, 13 killed. Shootings up significantly in NYC where people are demanding that @NYGovCuomo & @NYCMayor act now. Federal Government ready, willing and able to help, if asked! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 5, 2020