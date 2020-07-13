Экс-игрок "Шахтера" отказался переходить в клуб Бекхэма

13 июля, 2020, 17:43

Бразильский вингер лондонского "Челси" Виллиан отказался переходить в команду "Интер Майами"

Об этом сообщает The Telegraph.

Одним из владельцев "Интера" является известный в прошлом футболист Дэвид Бекхэм. Клуб был готов подписать с 31-летним Виллианом долгосрочный контракт с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю.

Однако бразилец отказался от переговоров, выразив желание продолжить карьеру в Европе и получить еще шанс проявить себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".