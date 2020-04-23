Экс-игрок "Шахтера" может бесплатно перейти в "Ливерпуль"
23 апреля, 2020, 21:42
Руководство "Ливерпуля" начало переговоры с 31-летним вингером "Челси" Виллианом, у которого этим летом заканчивается контракт
Об этом сообщает Metro .
По информации источника, "Ливерпуль" сделал Виллиану щедрое финансовое предложение, и теперь ожидает реакции бразильца.
В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.
Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".
- 30 января "Барселона" предложила 23,5 млн евро английскому "Челси " за бывшего полузащитника "Шахтера" бразильца Виллиана.
- 9 апреля "Барселона" отказалась от возможности бесплатно получить полузащитника "Челси" Виллиана, который этим летом станет свободным агентом.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР