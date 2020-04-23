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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" может бесплатно перейти в "Ливерпуль"

Экс-игрок "Шахтера" может бесплатно перейти в "Ливерпуль"


фото: Getty Images
Руководство "Ливерпуля" начало переговоры с 31-летним вингером "Челси" Виллианом, у которого этим летом заканчивается контракт

Об этом сообщает Metro .

По информации источника, "Ливерпуль" сделал Виллиану щедрое финансовое предложение, и теперь ожидает реакции бразильца.

В текущем сезоне Виллиан провел за "Челси" 37 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость за бразильца составляет 22,5 млн евро. Контракт 31-летнего хавбека истекает этим летом.

Виллиан выступал за "Шахтер" с 2007 по 2013 год. Также он играл за бразильский "Коринтианс" и российский "Анжи".

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