В Одессу прибыли раненые с фронта
Он приземлился, как обычно, на Школьный аэродром, где борт уже ждали кареты скорой помощи и медики, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net.
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Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, всего прибыло десять раненых.
"Один находится в кардиореанимации. Ребята из минно-взрывными травмами, один из огнестрельным пулевым ранением (работа снайпера), несколько человек с множественными переломами, двое ребят с повреждениями позвоночника", - перечислил он.
Раненых разместили в 411-м госпитале.
- Напомним, 10 июля на фронте зафиксировано: с российской стороны - 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых.
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