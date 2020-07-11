В Одессу прибыли раненые с фронта

11 июля, 2020, 08:23

Очередную партию раненых военнослужащих доставил в пятницу, 10 июля 2020 года, в Одессу санитарный самолет Ан-26 "Вита"

Он приземлился, как обычно, на Школьный аэродром, где борт уже ждали кареты скорой помощи и медики, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернетгазету Думская.net.

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Как сообщил волонтер Андрей Танцюра, всего прибыло десять раненых.

"Один находится в кардиореанимации. Ребята из минно-взрывными травмами, один из огнестрельным пулевым ранением (работа снайпера), несколько человек с множественными переломами, двое ребят с повреждениями позвоночника", - перечислил он.

Раненых разместили в 411-м госпитале.

Напомним, 10 июля на фронте зафиксировано: с российской стороны - 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых.

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