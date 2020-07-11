10 июля на фронте: с российской стороны - 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых
Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 11 июля, передает Еспресо.TV.
Россиянами применялись при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометов, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.
"Подразделения Объединенных сил уверенно сдерживали агрессию противника, полностью контролируя ситуацию на линии разграничения сторон", - отмечается в сообщении.
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Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян и их наемников имело место поблизости:
Причепиловка, Орехово, Троицкого и Хутору Свободного - из минометов калибра 120 мм;
Новотошковского, Новолуганское - кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов;
Катериновки - агрессор привел противотанковый ракетный комплекс;
Водяного - использовались минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
Авдеевки - захватчики обстреляли украинские опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Невельского - где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Лебединского - из автоматических станковых гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения.
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"Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - заявляет командование ООС.
По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.
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