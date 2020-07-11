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Espreso.tvОбщество10 июля на фронте: с российской стороны - 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых

10 июля на фронте: с российской стороны - 5 погибших, 3 раненых, с украинской - 1 погибший, 3 раненых


фото: slovoidilo.ua
В пятницу, 10 июля 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 11 июля, передает Еспресо.TV.

Россиянами применялись при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометов, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

"Подразделения Объединенных сил уверенно сдерживали агрессию противника, полностью контролируя ситуацию на линии разграничения сторон", - отмечается в сообщении.

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Нарушение режима "Тишина" со стороны россиян и их наемников имело место поблизости:

Причепиловка, Орехово, Троицкого и Хутору Свободного - из минометов калибра 120 мм;

Новотошковского, Новолуганское - кроме этого калибра, противник совершил обстрелы еще и с 82-х мм минометов;

Катериновки - агрессор привел противотанковый ракетный комплекс;

Водяного - использовались минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие;

Авдеевки - захватчики обстреляли украинские опорные пункты из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Невельского - где противник дважды открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Лебединского - из автоматических станковых гранатометов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов, к сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое - получили ранения.

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"Для подавления огневых средств захватчиков наши защитники оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. Украинский ответ был адекватным - после чего враг прекратил свою активность", - заявляет командование ООС.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков. Кроме того, по уточненным данным, 9 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

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