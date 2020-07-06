"Кто-то из ниоткуда". Как Зеленский упорно избегает называть Россию "оккупантом", а ее войска "захватчиками"

6 июля, 2020, 13:21

Ему 42 года. Двадцать лет был монополистом на рынке развлечений и политического сарказма. Он утер нос многим политикам, дважды подряд победив на выборах. Но ментально президент Владимир глубоко советский человек

С таким налетом "совка", что хочется спросить: зачем это нам? И до какого времени паспортизованные граждане Украины и ихняя временная "элита" будут лезть с рябеньких ящирковых кож, чтобы не ссориться с "старшими братьями".

Субординация на уровне "давайте не трогать / слить / тревожить" Россию остается на уровне инстинктов. Она была у вождя кружка коммунистов Петра Симоненко. Она долгое время оставалась в бизнесюков ранних девяностых, которые впоследствии нацепили значок депутата Верховной Рады. Нас десятилетия кормили обрусевшими "фабриками звезд" и "голосами", где в жюри обязательно было засилье привозных специалистов из России Ирины Дубцовой, Сергея Соседова и Стаса Пьехи. Как будто никогда не было у нас своих ТНМК, ТИКА и Алеши.

Сам нынешний президент годами злоупотреблял национальной самоидентификацией, точнее ее полным отсутствием, когда в успешном проекте "Вечернего Квартала" - семья Будько имела российские паспорта, кричала "Россия вперед", а на заднем плане периодически мигал портрет Владимира Владимировича ...

И вот, когда Зеленский уже не просто президент, а Главнокомандующий государства, которое находится в состоянии войны, поскольку Путину так зачесалось, субординация остается.

5 июля была шестая годовщина освобождения Славянска от ГРУ РФ, ФСБ РФ и военизированных группировок отставного офицера вооруженных сил России и бывшего полковника ФСБ Игоря Гиркина. Однако, президент Зеленский пишет, что это были "незаконные вооруженные формирования". Мифические "кто-то из ниоткуда".









Президент едет в Одессу, где встречается с военными моряками и говорит, что никогда не простит тех, кто захватил Крым и кто "помешал морякам его защитить", также не указывая кто же эти "кто-то". Хотя автор этих строк очень хочет подарить Зеленскому флешку с фильмом "Черкассы", где кратко для "чайников" рассказывают историю оккупации Крыма и тотальной задницы, которая тогда царила в ВМС Украины. Там есть маркеры тех, кто воровал наши корабли - российские Ми-35, скоростные катера и сотни штурмовиков с гранатами и "калашниковыми".

Тут такое дело - у президента вопрос о "кто напал на Украину?" - давайте задачу правоохранительным органам, чтобы они не ходили забирать лампы и платы от противовоздушного комплекса С-300 по решению ГБР, а показали тех "кто-то", которых так боится называть наш гарант. Тем более открыты данные нашей разведки, международной группы Bellingcat НАТО и наших ВСУ, в этих "кто-то" есть четкое имя. Регулярные войска Российской Федерации.

Ситуация такова, что пока Владимир Александрович будет стесняться называть вещи своими именами - что на Донбассе война, вдавливать ОРДЛО в тело Украины по сценарию РФ изменениями в Конституцию нельзя, что нельзя судить волонтеров и ветеранов, чтобы задобрить аудиторию "Оливье" - проблемы никуда не денутся. И такой позицией страуса Шестой лишь помогает агрессору добить жертву ножом в спину.

За пятнадцать месяцев президентства в судах при Зеленском не увеличилась количество дел по событиям войны. Если во время дебатов на стадионе тогда еще кандидат поднимал вопрос Иловайска - то дело так и не была до сих пор передано в суд, хотя следствие было завершено еще несколько лет назад. Неужели Владимир Александрович за походами в кафе без маски - сознательно или бессознательно блокирует суд по Иловайску?

Пока украинские политики - прошлые и современные не научатся наконец говорить правду - в нас нет шансов на изменения и преобразования. И на четкий ответ на вопрос: "кто мы?"

Зеленский за год с лишним президентства даже не понял, кто такие ветераны войны с Россией за Донбасс. Яркое свидетельство - официальные сообщения ОПГ из Одессы, где гарант целенаправленно смешал в кучу коней и людей - приравнял ветеранов войны с РФ ... афганцами: "Я поздравляю наших атошникив," афганцев ", всех ветеранов, которые когда-либо защищали нашу страну ".

Я напомню президенту, что "афганцы" Украины ни от кого не защищали. Война в Афганистане (1979-1989) была военным военным вторжение Советского Союза в суверенный Афганистан под предлогом борьбы против повстанческих групп моджахедов, в которой принимали участие правительственные войска Афганистана и Советского Союза. Да, действительно случилось так, что десятки тысяч граждан как военнообязанные лица СССР принимали участие в этих войнах.

Во-вторых, если ты президент, то давай правильные оценки. Солдаты и офицеры по сути были ни к чему, они выполняли команду руководства страны под названием СССР. Но нужно хоть сейчас ставить правильные оценки, это была имперская захватническая и гибридная война. Такая как нынешняя РФ ведет в Сирии, Грузии и Украине. Так можно договориться до того, что батальон "Восток" это - ветераны, воевавшие на нашей войне. И за нашу страну. Типа.

Ведь из-за того, что наша "элита" стесняется называть войну войной, а Россию захватчиками - у нас есть экземпляры, которые считают, что война это неважное и очень неудобное явление, которое мешает намертво скреститься с Москвой. И ее гонорарами.